Демерджиев: Заподозреният за убийството на кучето в София е в СДВР с адвоката си

Заподозреният за убийството на кучето в столичния квартал "Кръстова вада" е в СДВР с адвоката си. Той ще бъде задържан и ще бъде конвоиран до 4-то Районно управление за извършване на необходимите действия. За това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев във Фейсбук.

"Насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора", добави още вътрешният министър.

Той изясни още, че СДВР веднага е реагирала на сигнала за убитото малко куче. Заподозреният е идентифициран и обявен за издирване, тъй като се укривал.

За убийството на животното съобщи собственичката му Снежана.

"Кнопа! Това е името ѝ! Беше на 9 години! Само 3 кг! Уби я неадекватен съсед! Днес, в 21:00 часа, в района „Кръстова вада", ъгъла на улиците "Ивайло Петров" и "Иван Колев", мъж уби кучето ми, докато мъжът ми го разхождаше по улицата, само защото минаваше покрай къщата, в която живее", написа тя във Фейсбук.

Кнопа е йоркширски териер, 3 кг. Много е гальовна и мила и не проявява никаква агресия, описва Снежана четириногия член на семейството. Веднага след убийството те са се обадили в полицията и са категорични, че ще търсят справедливост по законов път. Престъпленията срещу животни са инкриминирани в нашето законодателство.

"Това не е първият път, когато този човек се държи така! Той е опасен! Утре може да е друго куче, или може би дори дете, което се вози близо до него на тротинетка", убедена е Снежана.

Съседи разказват подробности за фаталната вечер. Малвина Йовческа разхождала кучетата си на същата улица около 20,30 часа. "Преживях нещо, което за първи път ме накара да изпитам истински страх в собствения си квартал", пише Малвина в социалните мрежи.

"Докато разхождах кучетата си на ул. "Ген. Иван Колев" 31, мъж, който вървеше зад мен, започна да ми прави забележки, че се намирам на "частна собственост" (а аз бях на тротоара) и трябва да си разкарам кучетата. Отвърнах, че никъде не пише частна собственост и това е доста застроен квартал и не е той човека, който да ми казва къде да вървя", разказва жената.

Тя продължила напред, след което мъжът побутнал едното куче с крак. "Казах му, че ако докосне отново кучето ми, ще го наритам, той ми каза да се махам да не ме нарита той мен", пише Малвина.

След това преминала на отсрещния тротоар и видяла как същият мъж се насочва към стопанина на йоркито.

"Последва спор, а след секунди въпросният мъж нанесе зверски ритник на кученцето, то отхвръкна в паркирана кола, падна на земята и започна да се гърчи и умря на място. Последва бой между двамата мъже. Аз бях в шок, плачех, треперех и се опитвах да се свържа с полицията. Нападателят избяга, полицията пристигна, дадох показания и бяха прегледани записите от камерите", пише Малвина.

"Не мога да разбера в какъв свят живеем, в който една обикновена разходка може да се превърне в такъв кошмар. В който човешката злоба и агресия могат да бъдат толкова безгранични, че някой да посегне на едно напълно беззащитно същество заради тревна площ. Мъчно ми е. Страх ме е. И ме боли, че съществуват хора, способни на подобна жестокост", допълва тя.

Според Наказателния кодекс за убийство на животно се предвижда лишаване от свобода от една до пет години, а при особена жестокост наказанието е по-голямо.

Снощи граждани се събраха на спонтанен мирен протест в столичния квартал „Кръстова вада - запад" след жестокото убийство на кучето. За това стана ясно от видеа на участници в социалните мрежи. Според публикациите са се събрали десетки души.

В протеста се включи и кметът на столичния район "Триадица" Димитър Божилов.

"Включих се в спонтанния мирен протест на кв. "Кръстова вада - запад" след зверското убийство на домашно куче. Призовавам правоохранителните органи за действия и виновният да понесе отговорност за отвратителния акт! Насилието няма място в нашето общество, а хуманното отношение към животните е мерило за това какви хора сме. Благодаря на събралите се, че не се допуснаха ексцесии, но видях много гняв. И той ще се разрастне като пожар, ако отново видим безнаказаност", написа той във Фейсбук.