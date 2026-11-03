18-годишен преби 54-годишен в Монтанско

18-годишен мъж преби 54-годишен в условията на домашно насилие в монтанското село Винище. Сигналът за побоя е подаден около 3 ч. през нощта на 2 ноември на телефон 112, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

При извършените процесуално-следствени действия е установено, че младият мъж е нанесъл удари по тялото и главата на 54-годишния, който също е от село Винище.

По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление в Монтана за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие – престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а във връзка с чл. 130, ал. 1 от Наказателния кодекс. Извършителят към момента не е установен. Работата по случая продължава.

Случаят е пореден сигнал за домашно насилие в Монтанско на фона на тревожни данни за разпространението на проблема в областта. През 2024 г. е отчетен пик с 1081 регистрирани случая.

През първите шест месеца на тази година също са регистрирани инциденти, като през май в рамките на едно денонощие са отчетени два случая. През август имаше и тежък инцидент с насилие над дете.

На 1 ноември пък мъж от монтанското село Безденица нападна жена си с моторен трион. Така в рамките на два поредни дни в началото на ноември в областта бяха съобщени два случая на насилие в домашна среда.