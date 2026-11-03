Вижте първите "Страйкър"-и, които българските Сухопътни войски получават (Снимки)

България приема първите бойни машини „Страйкър" за Сухопътните ни войски. Това се случва на официална церемония във военния завод във Велико Търново.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов посрещна първите асемблирани бойни машини „Страйкър" за Сухопътните войски.

"Този проект не започна от днес, нито от вчера. За този проект са се трудиш и много правителства. Той започна преди повече от 10 години. Това е проектът на забавената модернизация, но днес виждаме резултата от ускорената модернизация. Проектът е един от най-мащабните за модернизиране на българската армия. Новата техника ще повиши значително мобилността, защитата и огневата подготовка на българската армия и нашите съюзници", каза министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Той допълни и, че машините са само част от проекта, а не по-малко значима е подготовката на личния състав.

Събитието е важен етап от модернизацията на българската армия и началото на реалното въвеждане в експлоатация на новия тип техника.

Според Стоянов това не е само нов етап от превъоръжаването, но и възможност за българската отбранителна индустрия. Перспективата е заводът в Търново да се превърне в регионален център за ремонт на "Страйкър"

25 нови бойни машини са в халетата на завода за асемблиране.

Сглобяването и окомплектоването на машините се извършва във военния завод "Терем - Ивайло".

Договорът за доставка на 183 бойни машини първоначално беше сключен за 1,37 млрд. долара, но през лятото Народното събрание одобри актуализация с още около 40 млн. долара, заради поскъпването и инфлацията. Първите осем машини вече са сглобени, пет от тях вече са предоставени на първа механизирана бригада на Сухопътните войски в Карлово.

През лятото при посещението си във великотърновския военен завод министър Стоянов посочи, че предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата „Страйкър". Това ще гарантира дългосрочни способности за поддръжката на машините след доставката на всички 183, предвидени в сключения договор, и ще осигури тяхната надеждна експлоатация в бъдеще.

Придобиването на машините „Страйкър" е част от ангажиментите на страната ни към колективната отбрана на НАТО и усилването на отбранителните способности на пехотата ни.

Очаквайте подробности!