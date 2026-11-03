Двама пострадаха при сблъсък на пътя Смолян- Смилян, единият шофьор бил с алкохол

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Двама мъже са пострадали при пътнотранспортно произшествие на пътя Смолян Смилян.

По първоначални данни 55-годишен жител на Смолян, управлявайки товарен автомобил „Пежо Партнер", е загубил контрол над превозното средство заради несъобразена с релефа на местността и мократа пътна настилка скорост. Автомобилът поднесъл и се ударил в насрещно движещ се лек автомобил „Сузуки Витара", управляван от 81-годишен мъж.

При сблъсъка са пострадали и двамата водачи. След оказана медицинска помощ на място те са транспортирани в МБАЛ- Смолян, съобщи полицията.

Медицинският преглед установил, че 55-годишният водач е с мозъчно сътресение и е настанен за наблюдение в болницата. Другият участник в катастрофата е с контузия на гръдния кош и е освободен за домашно лечение. И двамата мъже са без опасност за живота.

При извършената проверка с техническо средство пробата за алкохол на 55-годишния водач е отчела 0,60 промила. Пробите на 81-годишния шофьор за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.