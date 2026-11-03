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И пловдивската община опразнена след сигнал за бомба

Радко Паунов

[email protected]

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Жандармерията прекара половин ден в сградата на община Пловдив. Снимка: Мая Вакрилова

Всички пловдивски общинари напуснаха вкупом сградата на площад "Стефан Стамболов" 1 след сигнал за бомба. Предупреждението е получено на имейла на градската управа и тутакси е била уведомена полицията.

Чиновниците са били накарани да опразнят помещенията, за да бъде извършена проверка по протокол. "Не сме на дъжда. Всеки пое нанякъде. Като приключи претърсването, ще се върнем", казаха от администрацията.

По-рано сигнал за бомба опразни и пловдивската прокуратура, като обвинители и служители бяха евакуирани. Подобно предупреждение имаше и в съда, но там заседанията продължават.

Жандармерията прекара половин ден в сградата на община Пловдив.

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