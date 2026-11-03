И пловдивската община опразнена след сигнал за бомба

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Всички пловдивски общинари напуснаха вкупом сградата на площад "Стефан Стамболов" 1 след сигнал за бомба. Предупреждението е получено на имейла на градската управа и тутакси е била уведомена полицията.

Чиновниците са били накарани да опразнят помещенията, за да бъде извършена проверка по протокол. "Не сме на дъжда. Всеки пое нанякъде. Като приключи претърсването, ще се върнем", казаха от администрацията.

По-рано сигнал за бомба опразни и пловдивската прокуратура, като обвинители и служители бяха евакуирани. Подобно предупреждение имаше и в съда, но там заседанията продължават.