Кола самокатастрофира на Е-79 край Кресна

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Лек автомобил е самокатастрофирал на главен път Е-79, в района на жп гара „Пейо Яворов" край Кресна преди час, съобщиха от полицията. Вследствие на инцидента превозното средство е напуснало пътното платно и е останало извън него.

По първоначална информация при произшествието няма данни за тежко пострадали хора.

Установено е, че в автомобила са пътували водачът и още един пътник. На двамата предстои да бъдат извършени медицински прегледи, за да бъде установено състоянието им след катастрофата.

Все още не са ясни причините за инцидента.

Движението в района не е затруднено, като пътят остава свободен за преминаване на моторни превозни средства.