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„Ще те убия и ще те запаля“: 8 месеца затвор за мъж, нарушил заповед за защита от домашно насилие

Надежда Алексиева

[email protected]

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Затвор Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Осем месеца затвор при първоначален строг режим получи 47-годишен мъж от Долни чифлик, нарушил заповед за защита от домашно насилие и заплашил с убийство жената, с която дълги години живеел на семейни начала.

Варненският районен съд го призна за виновен за две престъпления – неизпълнение на съдебна заповед за защита и отправяне на закана с убийство.

През ноември миналата година съдът издал заповед, с която задължил мъжа за срок от 18 месеца да не извършва домашно насилие и да не приближава на по-малко от 30 метра жената и жилището, в което тя живеела с децата им.

Въпреки забраната през нощта на 29 юли той се появил в дома в нетрезво състояние и започнал да се държи заплашително.

„Седни при мен или ще те убия и ще те запаля", казал на жената.

До съдебната защита се стигнало след влошаване на отношенията между двамата и зачестили прояви на физическа и вербална агресия, свързани със злоупотреба с алкохол.

Мъжът, който има предходна съдимост, признал вината си. Наказанието е определено със споразумение, одобрено от съда. Той трябва да заплати и разноските по делото.

Съдебният акт е окончателен.

Затвор

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