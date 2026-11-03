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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23857302 www.24chasa.bg

Откриха над 10 000 кутии цигари в коли за Германия на Дунав мост

Емили Стоичкова
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снимка: Агенция "Митници"

Митничари и гранични полицаи конфискуваха общо 10 185 кутии цигари при проверки в районите на Дунав мост при Русе и Видин. Тютюневите изделия са открити в лек и товарен автомобил, пътуващи за Германия. Това съобщиха от Агенция „Митници".

При първия случай в края на миналата седмица за проверка в района на Дунав мост при Русе бил спрян лек автомобил с българска регистрация. Шофьорът заявил, че пътува за Германия. При огледа митническите служители открили 905 кутии цигари, укрити във фабрични кухини в предната и задната броня на автомобила.

При друга проверка в района на Дунав мост при Видин бил спрян товарен автомобил с български регистрационен номер, който също пътувал за Германия. При огледа в него били открити 9280 кутии цигари от различни търговски марки.

Всички конфискувани тютюневи изделия от двете проверки са били с български акцизен бандерол. По случаите са съставени актове за административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

При отделна проверка на автомагистрала „Тракия" в област Стара Загора вчера са конфискувани още 40 000 къса цигари от различни марки без акцизен бандерол. Те били открити в лек автомобил.

снимка: Агенция "Митници"

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