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Втори ден бомбени заплахи в съда и поликлиниката в Благоевград

Тони Маскръчка

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Окръжният съд в Благоевград.

За втори пореден ден са получени сигнали за поставени взривни устройства в Съдебната полата и поликлиниката в Благоевград. Сигналите са постъпили около 10,30 ч. и всички служители и граждани са изведени навън. Вчера отново по същото време бяха получени на мейл на електронните пощи сигнали за поставени взривни устройства в двете сгради.

Окръжният съд в Благоевград.

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