Втори ден бомбени заплахи в съда и поликлиниката в Благоевград

За втори пореден ден са получени сигнали за поставени взривни устройства в Съдебната полата и поликлиниката в Благоевград. Сигналите са постъпили около 10,30 ч. и всички служители и граждани са изведени навън. Вчера отново по същото време бяха получени на мейл на електронните пощи сигнали за поставени взривни устройства в двете сгради.