Нова вълна от бомбени заплахи евакуира институции в страната

Нова вълна от сигнали за поставени взривни устройства предизвика проверки и евакуации в няколко града в страната. Заплахи са получени към Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград, както и към обществени сгради в Ямбол, Стара Загора и Ловеч. Сигналите са подадени по електронната поща, а полицията извършва проверки.

Бомбените заплахи в Хасковско са получени между 10:30 и 11:00 часа днес, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. Това е втори пореден ден, в който има предупреждение за взривно устройство в Съдебната палата в Хасково. Както и вчера, сигналът е пристигнал на електронната поща на Районния съд, информира БТА.

След извеждането на хората и извършването на предвидените по протокол проверки не е установена реална заплаха. Административните ръководители на съответните институции са подписали протоколите, след което работата е продължила.

Заплашителни имейли са получени и в Съдебната палата и сградата на Община Ямбол. На двете места има полицейски служители, които извършват огледи съгласно процедурата при подобни сигнали, потвърдиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Всички служители, магистрати и граждани от сградата, в която се помещават районните и окръжните съд и прокуратура в Ямбол, са евакуирани. Очаква се работата в Съдебната палата да бъде възстановена в 13:00 часа. Служителите на общината не са извеждани от сградата.

Заплахи по електронната поща бяха получени в двете институции и вчера.

Сигнал за поставено взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора е получен на електронната поща на Окръжната прокуратура, съобщиха от Окръжния съд. Заради предупреждението всички институции, помещаващи се в сградата, са преустановили дейността си. Съдебната палата ще остане затворена до 13:00 часа днес, уточниха от пресцентъра.

Насрочените за днес дела, по които не е проведено съдебно заседание, се отлагат за ново разглеждане, като страните ще бъдат призовани допълнително.

Това е пореден сигнал за взривно устройство в Съдебната палата в Стара Загора. През октомври там бяха получени няколко подобни предупреждения.

Сигнали за взривни устройства са подадени и в Ловеч. Служители на обществени сгради са евакуирани, след като около 10:30 часа заплахи са получени на електронните пощи на Областната администрация, Националната агенция за приходите и Окръжния съд, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

От Окръжния съд уточниха, че на официалния имейл адрес са получени две заплахи за поставено взривно устройство в сградата. Очаква се работата в Съдебната палата да бъде възстановена след 13:00 часа.

И в Ловеч такива сигнали бяха получени вчера, като през последните седмици предупрежденията за взривни устройства в обществени и съдебни сгради са почти ежедневие.