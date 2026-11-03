Шофьор прати в болница възрастна жена след катастрофа на пешеходна пътека в "Тракия"

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По данни на лекарите няма опасност за живота на 78-годишната жена

Възрастна пешеходка е настанена в болница след катастрофа на пешеходна пътека в пловдивския район "Тракия", съобщиха от МВР.

Инцидентът станал вчера около 17 ч. 78-годишна жена пресичала на ул. "Поручик Боян Ботев", когато лек автомобил "Дачия" я ударил. По данни на лекарите няма опасност за живота ѝ.

Водачът на колата, на 27 години, е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като стойностите са отрицателни. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".