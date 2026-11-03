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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23857429 www.24chasa.bg

Млада жена би по-възрастна след скандал в Стамболийски

Ваня Драганова
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Нападателката е задържана. СНИМКА: Пиксабей

Млада жена от Стамболийски е в ареста за причинена телесна повреда по хулигански подбуди, съобщават от полицията. Около 18,10 ч. вчера тя била задържана от служителите на реда, след като на обществено място се нахвърлила с удари върху своя по-възрастна съгражданка, с която се скарали. На пострадалата е оказана медицинска помощ, а срещу нападателката се води бързо производство.

Нападателката е задържана. СНИМКА: Пиксабей

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