Сигнал за бомба във видинския съд прекъсна делото за убийството на Мариян от Кула

Пореден сигнал за бомба бе получен на електронната поща на съдебната палата във Видин малко преди обяд. От сградата бяха евакуирани всички служители и на място полицията започна проверка. От съда съобщиха, че нормалната работа ще бъде възстановена след 13.30 ч.

Заплахата за поставено взривно устройство прекъсна и започналото тази сутрин разпоредително заседание в окръжния съд. Петчленен състав на окръжния съд във Видин, оглавяван от председателя на съда Илия Илиев гледа делото срещу двамата, които миналата година в началото на март убиха по особено жесток начин 20-годишния Мариян Пасков от Кула.

Двамата обвиняеми 30-годишния Антон Илиев и 22-годишния Валентин Каменов, които бяха задържани в Чехия и са с постоянна мярка задържане под стража във Врачанския затвор, бяха въведени в залата под строга охрана и с белезници. И двамата имат служебни защитници.

По време на делото бяха конституирани само майката и бащата на Мариян и някои други разпореждания, когато заседанието бе прекъснато. Съдебният състав успя да насрочи следващото заседание за 10 декември.

20-годишният Мариян Пасков, който е израснал в приемно семейство, бе убит по особено жесток начин в нощта на 2 срещу 3 март миналата година. След това трупът му бе изгорен и части от него изхвърлени в чувал на сметище на 150 метра от дома в който е станала убийството.

След убийството жители на Кула събраха подписка, подкрепена от 1200 души с искане убийците на Мариян да бъда изселени. Предстои в хода на делото да бъдат разпитани около 30 свидетели и десетки експерти.