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Иззеха колата на пиян шофьор, хванат в пловдивския район "Тракия"

Мая Вакрилова
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Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Пиян шофьор бе задържан снощи в жк "Тракия" в Пловдив, а колата му иззета, съобщиха от МВР.

Около 20,15 часа 43-годишният мъж бил спрян за полицейска проверка с управлявания лек автомобил "Сеат". При тестването му с дрегер униформени от Пето Районно установили, че водачът е под въздействие на алкохол над 1,9 промила. Мъжът отказал да даде кръвна проба за химически анализ. За срок до 24 часа той е отведен в районното управление.

Предстои материалите по образуваното бързо производство да бъдат докладвани в прокуратурата.

Дрегер Снимка: МВР Пловдив

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