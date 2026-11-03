10 200 подписа събрани срещу домашния арест на Бургазлиев

10 200 подписа срещу освобождаването под домашен арест на Николай Бургазлиев са събрани. Това съобщиха роднини, които се събраха пред съда в Бургас да протестират срещу промяната на мярката му в по-лека.

Бургазлиев прегази през лятото на 2025 г. петима души в Слънчев бряг, при което загина 35-годишната Христина Здравкова, а малкия й син остана инвалид, други трима бяха тежко ранени.

Прокуратурата протестира решението на съда от 29 октомври, когато Бургазлиев бе пуснат под домашен арест. Очаква се днес апелативните магистрати да разгледа протеста.

Роднини и близки на пострадалите искат Бургазлиев да остане в ареста. Те се опасяват, че той може да избяга и да се укрие в чужбина.

"Искам да кажа на съда, че не трябва да бъде под домашен арест Бургазлиев. Просто той уби детето ми и осакати Марти. Съсипа още четири деца, просто той трябва да си понесе наказанието. Какво значи по-лека мярка да не би моето дете да се е събудило от гроба да му искат по-лека мярка. За мен това е престъпление. Той трябва да си понесе наказанието - трябва. Трябва да остане в затвора, където му е мястото", каза Златка Соколова, майка на загиналата жена.

Протестът бе подкрепен от Сдружението "Ангели на пътя".

Междувременно свидетел по делото разкри в съда, че регистрационните номера на атракционните АТВ-та във фирмата, с чиято количка Бургазлиев уби Христина в Слънчев бряг, са били декоративни лепенки. Често падали и се сменяли като регистър не се е водел.

Бургазлиев бе обвинен, че е подкарал такова АТВ след употреба на дрога.

Според управителя на фирмата Неделиян Петров разполагали с 4 колички, а номерата им били различни и сменяни във времето, тъй акто посотянно падали. Но не било отбелязвано какъв е номерът в началото и какъв в края на сезона, не се водел и отчет коя количка с какви номера е.