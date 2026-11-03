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Трети корабен контейнер приближава брега край Синеморец. Той се носи по повърхността на морето и вече се намира на по-малко от километър от сушата, съобщава БНТ.

Засега не е ясно какво е съдържанието му.

По-рано стана ясно, че морето е изхвърлило контейнерът тип цистерна, който беше забелязан да плава на около два километра от брега край Ахтопол. Той е достигнал залива Силистар, южно от Синеморец, късно снощи. Районът е обезопасен и се охранява от служители на „Гранична полиция".

Информацията съобщи областният управител на Бургас Дико Диков. По думите му цистерната е видимо празна и няма опасност от замърсяване на околната среда или изтичане на опасни вещества.

Обектът беше засечен първоначално от служители на „Гранична полиция" в морето край Ахтопол. Първоначалната информация беше, че се намира на около два километра навътре от брега. Преди това цистерната е била забелязана в района на Варвара, но заради силното вълнение и бурното море теченията са я отнесли обратно навътре в морето. Впоследствие тя е достигнала залива Силистар.

Предполага се, че цистерната е част от товара на контейнеровоза Contship Jet. Корабът беше ударен с дронове на 28 октомври край Калиакра, а част от превозваните на него контейнери се изсипаха в морето.

В неделя четири контейнера бяха забелязани да плават източно от Бургаския залив.

Появата на цистерната е вторият подобен случай по южното Черноморие. Друг корабен контейнер заседна на скалистия бряг в местността „Диньов гьол" между къмпингите „Оазис" и „Арапя" край Лозенец. В неделя общо пет плаващи контейнера бяха забелязани източно от Бургаския залив.

През нощта специализиран екип укрепи заседналия край Лозенец контейнер, за да не бъде отнесен от бурното море. Осигурени са денонощна охрана и обезопасяване на района. Предстои операция по изтеглянето му обратно във водата, като вероятно ще се наложи участието на Военноморските сили заради голямото му тегло и труднодостъпното място.

По данни от корабния манифест контейнерът край Лозенец е превозвал коледна украса, предназначена за Румъния. Съдържанието му обаче все още не е установено окончателно и предстоят действия по отварянето му и изземването на веществени доказателства.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Военната прокуратура. В проверките участват представители на различни държавни институции, а РИОСВ – Бургас и Басейнова дирекция са взели проби от морската вода за изследване на евентуално замърсяване. Резултатите от лабораторните анализи се очакват до пет дни.

Институциите продължават да наблюдават крайбрежието за други контейнери, които може да са паднали от потъналия кораб.