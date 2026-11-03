Стефан Арсов от ГЕРБ сезира еврокомисаря по правата на човека за случая „Християн Пендиков“

Народният представител и член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) Стефан Арсов изпрати писмо до комисаря по правата на човека на Съвета на Европа д-р Майкъл О'Флаерти във връзка с оправдаването на Борче Ангелов и Илия Спасески по делото за нападението над Християн Пендиков в Охрид, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

В писмото си Арсов призовава комисаря да обърне специално внимание както на конкретния случай, така и на продължаващите престъпления от омраза срещу българи в Република Северна Македония, които остават ненаказани.

Депутатът припомня нападението от 19 януари 2023 г., извършено заради българския произход на Пендиков, който по това време е секретар на Българския културен клуб в Охрид. При побоя той получава множество тежки травми и е транспортиран за лечение във Военномедицинска академия в София.

След първоначалните ефективни присъди от по осем месеца лишаване от свобода делото е върнато за ново разглеждане. На 22 октомври 2026 г. Основният съд в Охрид отхвърля обвиненията срещу двамата подсъдими.

В писмото си Арсов се позовава и на позицията на българското Министерство на външните работи. Според ведомството поредното ненаказано престъпление от омраза срещу етнически българин задълбочава усещането за безнаказаност и поставя въпроси относно напредъка на Северна Македония по пътя към европейската интеграция.