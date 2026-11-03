Божидар Божанов: Властта се готви да национализира спестявания за пенсия

Управляващите обмислят частична национализация на втория пенсионен стълб, за да покрият бюджетния дефицит. Това съобщава съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов във фейсбук.
"Поредно скандално действия на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита", пише Божанов.
"Вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата. Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта", допълва той.