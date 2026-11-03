Божидар Божанов: Властта се готви да национализира спестявания за пенсия

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Управляващите обмислят частична национализация на втория пенсионен стълб, за да покрият бюджетния дефицит. Това съобщава съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов във фейсбук.

"Поредно скандално действия на властта - получихме информация, че планират да национализират частично втория стълб на пенсионното осигуряване, за да финансират дефицита", пише Божанов.

"Вместо стимули за икономиката и за капиталовия пазар - повече пари се насочват към държавата. Вместо оптимизация на разходите - натягане на приходната част. Това може да даде краткосрочен резултат за запушване на дупки, но дългосрочно е натискане на газта към пропастта", допълва той.