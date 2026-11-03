Пеканов: Няма да има поскъпване на тока и парното за домакинствата до юли 2027 г.

Битовите потребители няма да плащат по-скъп ток и парно до 1 юли 2027 г., а държавата търси начини да подобри компенсациите за бизнеса заради поскъпването на енергоносителите. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред журналисти по време на 15-ия Годишен форум на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, който се провежда в „Гранд Хотел Милениум София", съобщава БТА.

„Както каза и премиерът Радев миналата седмица, за крайните потребители няма да има поскъпване нито на тока, нито на парното до 1 юли догодина", заяви Пеканов.

Той определи като неправилни призивите на опозицията правителството да се намесва в решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) с цел ограничаване на цените на природния газ. По думите му комисията е независим регулаторен орган и трябва да взема решенията си самостоятелно.

Вчера КЕВР определи цена на природния газ за ноември, която е с 32,5% по-висока спрямо октомври.

Пеканов обясни, че през последния месец цената на синьото гориво на европейските борси е нараснала с 30%, а за последните три месеца увеличението достига 80%. Въпреки това България е в относително по-добра позиция заради действащия механизъм за определяне на цените.

Той посочи, че определената предишния ден цена на природния газ у нас е 58 евро за мегаватчас, докато на европейските борси тя достига 95 евро. Така цената в България е с около 40% по-ниска от европейската.

Вицепремиерът призна, че поскъпването създава затруднения за бизнеса. В момента действат две програми за подпомагане на енергийноинтензивните предприятия, както и по-общ механизъм за компенсации.

Предстои тази седмица Министерството на енергетиката да обсъди с представители на предприятията предложенията за подобряване на помощта. Сред основните цели са по-бързото изплащане на компенсациите и създаването на по-ефективна програма.

„Това е ситуация, която се определя от международните пазари. Отчасти няма какво да се направи, но ние сме направили така, че крайните потребители да нямат ефект от това", коментира Пеканов. Той уточни, че защитата на домакинствата от поскъпването се осигурява чрез Фонда за сигурност на енергийната система.

По отношение на опасността по-високите разходи за енергия на предприятията да доведат до допълнителен инфлационен натиск вицепремиерът заяви, че правителството се опитва да ограничи прехвърлянето им върху крайните цени на стоките и услугите чрез различните програми за подпомагане.

Пеканов отново подчерта, че Министерството на енергетиката е готово да разгледа предложенията на бизнеса, като специален акцент в предстоящите разговори ще бъде поставен върху ускоряването на компенсациите.

Вицепремиерът коментира и подготовката на държавния бюджет. Разговорите с Европейската комисия по някои от параметрите продължават, като намерението е проектът да бъде представен в петък. Първоначално ще бъде обявен самият проект, а след това ще започнат разговорите по отделните му параметри.

Пеканов засегна и затрудненията на предприятията в районите на Русе и Свищов заради ниското ниво на река Дунав. По думите му част от бизнеса там е изправен пред сериозни проблеми, като допълнителен фактор са и високите цени на електроенергията, които засягат предприятията в цяла Европа.

Според него въпросът е свързан с конкурентоспособността на европейската икономика. България участва активно в преговорите за промени в някои европейски регулации, които водят до оскъпяване на електроенергията. Сред обсъжданите теми са системата за търговия с емисии ETS2 и моделът за ценообразуване на тока.

Пеканов посочи, че премиерът Радев е участвал активно в дискусиите по време на заседанията на Европейския съвет. България води разговори и с Чехия, Австрия и Полша – държави, които споделят позициите й по тези въпроси, за намиране на решения, които да подобрят ситуацията.