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Дъждът пак затвори голямо кръстовище в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Работници затварят кръстовището. Снимка: Фейсбук/Атанас Кунчев - кмет на район "Южен"

Обилните валежи в Пловдив за пореден път затвориха кръстовището между бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална" в кв. "Кючук Париж". Това съобщи кметът на район "Южен" Атанас Кунчев. 

"Екипи са на място и отстраняват аварията в помпените съоръжения", написа той. И апелира шофьорите да използват алтернативни маршрути и да карат с повишено внимание. 

Кръстовището на "Александър Стамболийски" и "Индустриална" създава големи проблеми на водачите в "Южен", тъй като редовно се наводнява при по-продължителен дъжд. В неделя то отново беше затворено, а районният кмет не веднъж и два пъти е призовавал да бъдат взети мерки. 

Работници затварят кръстовището. Снимка: Фейсбук/Атанас Кунчев - кмет на район "Южен"

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