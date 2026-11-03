Дъждът пак затвори голямо кръстовище в Пловдив

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Обилните валежи в Пловдив за пореден път затвориха кръстовището между бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Индустриална" в кв. "Кючук Париж". Това съобщи кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.

"Екипи са на място и отстраняват аварията в помпените съоръжения", написа той. И апелира шофьорите да използват алтернативни маршрути и да карат с повишено внимание.

Кръстовището на "Александър Стамболийски" и "Индустриална" създава големи проблеми на водачите в "Южен", тъй като редовно се наводнява при по-продължителен дъжд. В неделя то отново беше затворено, а районният кмет не веднъж и два пъти е призовавал да бъдат взети мерки.