Съдят дупничанин с психични проблеми от алкохол, запалил два пъти апартамента си

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Дупничанин застава пред съда за палеж на собствения си апартамент. Окръжна прокуратура – Кюстендил с обвинителен акт предаде на съд Н.К., на 49 години, привлечен към наказателна отговорност за палеж на имущество със значителна стойност.

Обвиняемият Н.К. живеел в гр. Дупница. Мъжът злоупотребявал с алкохол и проявявал агресия спрямо околните. От години създавал проблеми с поведението си, изразяващи се в променливи настроения, повреждане и унищожаване на различни негови и чужди вещи без причина.

Н.К. често започвал скандали, отправял нецензурни изрази и закани, включително със запалване, към живеещите в блок на ул. „Цар Симеон Велики". Системното му негативно поведение породило страх у част от съседите за живота и здравето им, както и от реално осъществяване на заканите за запалване на жилищния блок.

На 24.09.2025 г. обвиняемият запалил апартамента си, като възпламенил хартия върху дюшек и одеяло, след което напуснал жилището. Свидетел, който забелязал излизащ от имота дим и усетил специфична миризма, подал сигнал на телефон за спешни случаи 112.

Пристигналият на място екип на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" - Дупница локализирал и потушил пожара. На Н.К. бил съставен протокол за предупреждение.

Няколко часа по-късно обвиняемият отново запалил апартамента си. При втория инцидент огънят обхванал диван, фотьойл и цялата покъщнина. Пламъци и гъстият дим обхванали външното тяло на климатик и външните щори на прозорец на съседен апартамент.

Пожарът бил потушен, а Н.К. - задържан.

В хода на разследването е бил извършен оглед на местопроизшествието, изготвени са били пожаротехническа, физикохимична и съдебнооценителна експертизи.

Според заключението на съдебнопсихиатричната експертиза Н.К. е със запазена годност да участва във фазите на наказателното производство и да дава обяснения.

Изготвената комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза установи, че обвиняемият е с психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употребата на алкохол и органично разстройство на личността.

От медицинска гледна точка към датата на извършване на деянието Н.К. е могъл правилно да възприема, запаметява и впоследствие да възпроизвежда факти и събития от значение за производството.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.