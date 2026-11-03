Омбудсманът поиска спешно изслушване в парламента за авариите в „Топлофикация София“

Омбудсманът Велислава Делчева поиска спешно изслушване на ръководството на „Топлофикация София" и отговорните институции в парламентарната Комисия по енергетика заради множеството аварии и продължителните прекъсвания на топлоподаването в източните райони на столицата.

Предложението е отправено към председателя и членовете на комисията в 52-рото Народно събрание. Повод за него са стотиците жалби и сигнали, получени в институцията на омбудсмана. Гражданите съобщават за чести спирания на топлата вода, забавено отстраняване на повредите и липса на конкретна информация кога услугата ще бъде трайно възстановена, информираха от пресцентъра на омбудсмана.

Засегнати са хиляди домакинства в кварталите „Изток", „Дианабад", „Полигона", „Младост 1", „Младост 1А", „Младост 2", „Младост 3", „Мусагеница", „Студентски град", „Дружба 1", „Дружба 2" и други части на София.

Проблемите продължават от края на август 2026 г. Тогава беше обявен планов ремонт и профилактика на съоръженията, които трябваше да приключат в периода от 28 август до 13 септември. След края на дейностите обаче последваха множество аварии, чието отстраняване в редица случаи надхвърли нормативно определения срок от 48 часа.

В някои сгради общото време без топлоснабдяване, включително заради плановите ремонти и последвалите аварии, е над два месеца. Прекъсванията продължават и през ноември, след началото на отоплителния сезон.

Допълнително притеснение будят данните, представени от министъра на енергетиката на 28 октомври 2026 г. Според тях към септември „Топлофикация София" е изпълнила едва около 19% от инвестиционната си програма и 31% от ремонтната програма.

Делчева подчертава, че продължителното лишаване на гражданите от топла вода, липсата на яснота за сроковете и недостатъчната информация за отстраняването на повредите налагат своевременна намеса на компетентните институции.

Омбудсманът обръща внимание и на сигналите за течове на гореща вода от топлопреносни съоръжения в близост до жилищни сгради. По данни на граждани в някои случаи те са довели до наводняване на приземни етажи и създават риск от увреждане на конструктивната устойчивост на сградите. Затова е необходима своевременна проверка и оценка на потенциалните опасности за живеещите.

Още през септември 2026 г. омбудсманът е сезирала министъра на енергетиката, председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и общинските власти. Тогава тя е поискала извънредни проверки на техническото състояние на съоръженията и мерки за гарантиране на качествено и непрекъснато топлоснабдяване.

Сега Делчева предлага на заседание на парламентарната Комисия по енергетика да бъдат изслушани министърът на енергетиката, членовете на Управителния съвет на „Топлофикация София", кметът на Столичната община, председателят на Столичния общински съвет, председателят на Комисията по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към СОС и председателят на КЕВР.

Целта е да се изяснят причините за системните аварии, техническото състояние на топлопреносната мрежа, изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма, наличният ресурс за аварийни дейности и сроковете за трайно възстановяване на нормалното топлоподаване.

„Смятам за важно изготвянето на обективна оценка за техническото и финансовото състояние на дружеството, като се има предвид и информацията от „Булгаргаз", според която дълговете на „Топлофикация София" ЕАД вече надхвърлят 900 млн. евро, а договореният график за погасяването им системно не се спазва", посочва Делчева.