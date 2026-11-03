Младите шахматисти на „Дунав Русе - 1931" се завърнаха с три медала от държавни първенства

Три медала и едно четвърто място спечелиха състезателите на Шахматен клуб „Дунав Русе - 1931" на Държавните индивидуални училищни първенства по класически шахмат, които се проведоха от 30 октомври до 2 ноември в Боровец. Четиримата русенски представители се състезаваха в различни възрастови групи и постигнаха резултати сред най-добрите в страната, информираха от Община Русе.

Ивона Русева от СУПНЕ „Фридрих Шилер" завоюва сребърен медал при момичетата до 11 години. Никола Симеонов от СУ „Христо Ботев" се класира на трето място при момчетата до 7 години, а Спасимира Русева от СУПНЕ „Фридрих Шилер" спечели бронзово отличие при девойките до 15 години. Цветан Данев от ОУ „Любен Каравелов" зае четвърто място при момчетата до 11 години.

Особено оспорвано беше представянето на Ивона Русева. Тя започна участието си в групата до 11 години без международен рейтинг и с осми стартов номер от общо девет участнички. След шест кръга русенската състезателка достигна до второто място, изпреварвайки шахматистки с по-висок рейтинг.

Никола Симеонов също се представи успешно в конкуренцията на 11 участници при момчетата до 7 години. Той завърши с 4,5 точки от седем кръга и спечели бронзовия медал след оспорвани партии срещу силни съперници.

Спасимира Русева се нареди трета при девойките до 15 години след шест кръга. В групата на момчетата до 11 години Цветан Данев се класира четвърти сред 16 състезатели.

Треньорът на клуба Николай Йорданов определи представянето на децата като резултат от добрата им подготовка и постоянството в тренировъчния процес. Той посочи, че спечелените отличия са стимул за следващите състезания, а подготовката ще продължи с редовни тренировки и участие в турнири.