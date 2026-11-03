Проверяват случай с блъснато и убито куче в Севлиево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Незабавна проверка по случай на блъснато и починало бездомно куче в Севлиево е започнала по разпореждане на директора на Областната дирекция на МВР в Габрово старши комисар Илиян Иванов. Това съобщиха от пресцентъра на полицията в Габрово.

Случаят е от 31 октомври, когато около 15:25 часа 42-годишен мъж от Ловеч, управлявайки лек автомобил БМВ по улица „Стара планина" в Севлиево, е блъснал бездомно куче. Вследствие на удара животното е починало, информира БТА.

Проверката е започнала вчера след публикация в социалните мрежи, а впоследствие в Районното управление в Севлиево са постъпили и сигнали от граждани.

В хода на предприетите действия полицейските служители са снели сведения и са прегледали записи от камерите за видеонаблюдение в района. Установено е и изменение в техническата конструкция на автомобила, заради което превозното средство е спряно от движение.

Спрямо водача е започнато административнонаказателно производство. След окомплектоване на всички материали преписката ще бъде изпратена по компетентност на Районната прокуратура.

От полицията в Габрово посочват, че през тази година са работили по четири сигнала за посегателства над животни.

За случая стана известно след разпространени от граждани кадри в общ имейл до медиите в област Габрово. БТА се е обърнала към Областната дирекция на МВР в Габрово и Областната дирекция по безопасност на храните с въпроси още вчера, но до момента на изпращане на информацията отговор на запитването не е получен.