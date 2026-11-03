Асен Василев: Бъркат в джоба с по 433 евро на всеки, ако посегнат на втората пенсия

"Бъркането в джоба на гражданите е 433 евро. Всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани и са записани лично срещу неговото име на базата на заплатата, на която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев и ще ги сложи в общия кюп. Срещу това даже няма да има допълнително увеличение на пенсиите, само ще приложат швейцарското правило. Ще бръкнат на всеки гражданин с по 433 евро в джоба. Това е доста по-нагло от това, което кабинетът "Желязков" опитаха да направят."

Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод планираните промени в пенсионната система. Както "24 часа" писа по-рано правителството планира сериозни промени в осигуровката за втората пенсия - досегашната осигуровка от 5% ще бъде намалена на 2,5%. Останалите 2,5% ще отиват в НОИ, където сега постъпват 14,8% от осигурителните вноски за пенсия. Това са част от текстовете на проектобюджет 2027, който предстои да бъде публикуван в петък. Асен Василев заплаши с протести, ако тези текстове действително влязат в бюджета за догодина.

От вас чувам, нямам представа и не мога да коментирам, каза пред "24 часа" шефът на бюджетната комисия Константин Проданов.

"Абсолютно скандално. Още повече, че го направиха така, че да влезе със задна дата от 1 ноември. Минаха изборите и честито - започнаха драматично да бъркат в джоба на всички граждани и и фирми. Тази по-висока цена на газа ще се отрази на абсолютно всички цени, които ще плащаме от сега поне до лятото. Най-вероятно ще се отрази и на цената на парното освен ако не искат да фалират Булгаргаз или Топлофикация, защото няма как цената на суровината да е с 30% нагоре, а ти да запазиш крайната цена", коментира Василев вдигането на цената на природния газ за ноември - Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди 58,43 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.