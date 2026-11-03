Официално: ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на България

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Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани съответно за президент и вицепрезидент на Република България след втория тур на изборите, проведен на 1 ноември 2026 г. Решението прочете председателят на комисията Георги Хорозов по време на заседание.

Решението беше прието единодушно с 15 гласа „за" и нито един „против". То ще бъде обнародвано в „Държавен вестник", информира БТА.

Хорозов обяви, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 1 093 852 действителни гласа, а Андрей Гюров и Георги Кандев – 750 251.

Опцията „Не подкрепям никого" са избрали 56 080 души.

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите с 57,566% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев получава 39,483%.

От ЦИК добавиха, че избирателната активност на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент е 28,67% към 20:00 часа.

От общо 6 637 274 души с право на глас са гласували 1 902 933.

На първия тур избирателната активност към 20:00 часа е била 22,98%. Активността на втория тур е с 5,69 процентни пункта по-висока.