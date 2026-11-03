Само за седмица пишем за трето убито куче - докога? (Видео)

Шофьор прегази кучето Дара в Севлиево в събота, а МВР започна проверка и сезира прокуратурата. Това е третото убито куче, за което "24 часа" пише тази седмица - Лиза беше прегазена във видинското село Горни Лом, а с ритник мъж уби Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада".

Случаят е от 31 октомври, когато около 15:25 часа 42-годишен мъж от Ловеч, управлявайки лек автомобил БМВ по улица „Стара планина" в Севлиево отнема живота на кучето.

"Дара е позната в Севлиево като най-милото куче в града. Беше изключително дружелюбна, любвеобилна и спокойна. Никога не беше наранявала или хапала никого. Беше на около 3 - 4 години", разказва Мириам Стефанова, приятел на кучето.

Съграждани споделят, че Дара е била част от духа на града и много хора се грижели за нея. Въпреки че нямала стопани, градът бил нейният дом.

"Веднъж ме последва с моя приятелка чак до вкъщи. Възможно е шофьорът наистина да не я е видял, но дали това би било достатъчно оправдание, ако беше блъснал дете? Защо не е спрял след удара? А още по-болезнено е, че според видеото никой не се е притекъл на помощ на Дара. Тя също заслужаваше шанс и помощ", допълва Мириам.

"Едно невинно животно загуби живота си. Това не трябва просто да бъде забравено", категорична е младата жена.

По случая е започнала незабавна проверка по разпореждане на директора на Областната дирекция на МВР в Габрово, старши комисар Илиян Иванов, съобщиха от полицията.

В хода на предприетите действия полицейските служители са снели сведения и са прегледали записи от камерите за видеонаблюдение в района. Установено е и изменение в техническата конструкция на автомобила, заради което превозното средство е спряно от движение.

Спрямо водача е започнато административнонаказателно производство. След окомплектоване на всички материали преписката ще бъде изпратена по компетентност на Районната прокуратура. От полицията в Габрово посочват, че през тази година са работили по четири сигнала за посегателства над животни.