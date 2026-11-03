Разследващ голяма порно схема в Пловдив: Ако прилича на патица и плува като нея, най-вероятно е патица

Полицаят Георги Казаков разказа пред съда как служителите на реда са хванали Митко Бошнаков, обвинен в измама на еротична моделка

"Ако нещо прилича на патица и плува като патица, то най-вероятно е патица. Когато телефонът, с който е регистриран профилът, е на подсъдимия, имейлът е негов, парите отиват при него и пострадалата го казва, ние правим извода, че акаунтът е негов".

Така Георги Казаков от сектор "Икономическа полиция" коментира разследването на схема за милиони евро от еротично съдържание в интернет, за която е подсъдим пловдивчанинът Митко Бошнаков. Служителят на реда днес беше разпитан от Окръжния съд.

Срещу младежа са повдигнати 4 обвинения. Според прокуратурата от неустановена дата през месец април 2021-а до 14 февруари 2025 г. в Лондон е създавал и разпространявал в известна онлайн платформа порнографски материали с различни момичета. От 19 април 2021-а до 11 февруари 2025-а използвал сметка на една от жените - Надежда Атанасова, без нейно съгласие и ѝ взел 2 172 744,77 евро. Отново в дълъг период от време пък я поддържал в заблуждение, че ще ѝ плаща по 10 000 щатски долара на месец, за да заснема еротичното съдържание с нея. Пари обаче не ѝ дал и така я ощетил с $465 000.

Казаков обясни пред съда, че пострадалата подала оплакване и служителите на реда решили, че става въпрос за схема. Бошнаков имал оборудван офис, в който са открити тефтери и сценарии за моделките му. Момичетата нямали достъп до профилите в онлайн платформата.

"Нямаме данни други лица да са използвали акаунта на пострадалата. Нямам информация дали е влизано само от едно устройство. Всичко което се установи, води до логическото заключение, че профилът се използва от Митко Бошнаков", каза полицаят. В разследването участвали международни партньори, за да се проследи пътят на парите.

Магистратите разпитаха и две момичета, излезли веднъж с Митко и негов приятел, които пък им разказали за бизнеса си. Сестрите Ани и Николета Димитрови се запознали с двамата в инстаграм и уговорката им била да се разходят със скъпата кола на Бошнаков. След това четиримата отишли в известен пловдивски хотел, където мъжете наели две стаи, но момичетата поискали да се съберат в едната. Там дишали балони с райски газ, пили алкохол и видели профилите на еротичните моделки.

Двамата обяснили на сестрите, че менажират профили на жени, които получавали процент от генерираните приходи. Предложили на Димитрови също да работят за тях, но те отказали. "Те парадират с много пари, карат скъпи коли, а живеят в кв. "Столипиново". Ние не искахме профили, но ни беше интересно откъде са им парите", разказа Ани.

Разпитите по делото продължават.