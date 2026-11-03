Варна – Венеция на Балканите: AI превърна вчерашния потоп в хит в социалните мрежи

Венеция на Балканите, морска столица с гондоли и варненски гондолиери, улици, превърнати в канали, и автомобили, които сякаш чакат да отплават. Варненци демонстрират завидно чувство за хумор и творческо въображение, като заляха социалните мрежи с AI изображения на града след вчерашния порой.

Проливният дъжд, който вчера наводни улици и подлези, затрудни движението и наложи намесата на десетки екипи за отводняване, бързо се превърна в повод за дигитално творчество. С помощта на изкуствения интелект познати варненски места оживяха в съвсем нова реалност – с лодки вместо автомобили и водни маршрути вместо обичайните градски улици.

Шегата с „Венеция на Балканите" не е нова, но този път варненци я визуализираха с впечатляваща фантазия. Докато в реалността шофьори и пешеходци търсеха проходими маршрути, в онлайн версията на града водата вече беше превърнала морската столица в туристическа атракция.

Зад забавните картинки обаче стои съвсем реален проблем. Вчерашните валежи оставиха наводнени участъци и затрудниха придвижването в града. Така AI се оказа не само инструмент за създаване на ефектни изображения, но и начин варненци да реагират на неприятната ситуация с ирония и въображение.

По-сериозни бяха десетките обяви със снимки на изгубени регистрационни табели, паднали от автомобилите в дълбоките локви, както и призивите на собствениците им да им бъдат върнати.

В крайна сметка, ако Варна не може да избяга от пороите, поне може да ги превърне в изкуство. А титлата „Венеция на Балканите" този път получи илюстрации, достойни за туристическа реклама – стига да не се налага наистиа да се придвижваме с гондола.

Днес, към 15 ч., за радост на жителите, потопът се размина, а учениците си останаха в къщи. От общината обявиха, че продължават да чистят есенните листа, които макар и красиви, задръстиха канали и шахти и бяха една от причините за големите наводнения.