5 г. затвор иска прокуратурата за бизнесмен, с чийто пистолет синът на Божанков простреля 12-годишна

Районна прокуратура–Велико Търново протестира присъда, с която бизнесменът се размина само с глоба, за неправилно съхранение на оръжие, с което синът на тогавашния депутат Явор Божанков простреля 12-годишно момиче в Арбанаси. Обвиненията срещу него са били за това, че не е взел необходимите мерки за сигурност на законно притежавано от него оръжие, с което дете е простреляно друго дете, като му е била причинена средна телесна повреда, припомнят от прокуратурата.

Инцидентът се случи преди две години на тържество в Арбанаси, но за щастие се размина само с прострелване в крака на другото дете.

На 19 октомври Районен съд-Велико Търново е признал подсъдимия Димитър Бонзов за виновен в това, че на 12 май 2024г. в с. Арбанаси държал револвер „Smith & Wesson" с 5 броя бойни патрони извън заключваща се метална каса. Така допуснал достъп до него от дете на 11 години, което простреля друго дете по време на приятелска сбирка. По това обвинение му е наложена глоба в размер на 1 500 евро, съобщиха от прокуратурата.

Със същата присъда Бонзов е оправдан по обвинението, че вследствие на неговата небрежност е последвало причиняване на средна телесна повреда на пострадалото 12-годишно дете, изразяваща се в огнестрелно нараняване в крака.

Прокуратурата е протестирала така постановената присъда в оправдателната ѝ част за нараняването на детето, както и за размера на наказанието. Счита, че постановеното наказание глоба в размер на 1500 евро е твърде ниско. Налице са и противоречия между приетите в рамките на първоинстанционното съдебно производство три съдебно-медицински експертизи, поради което причинената телесна повреда на пострадалото дете неправилно е била преценена от първоинстанционния съд като лека, а не като средна телесна повреда.

Прокуратурата е направила искане пред по-горната съдебна инстанция за отмяна на присъда и налагане на ефективно наказание лишаване от свобода в размер на 5 години.