16 души са евакуирани заради наводнения в Шабла, залети са дворове

Интензивните валежи доведоха до преливане на дере в Шабла и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града. Евакуирани са 16 души, които са били в застрашени от водата имоти. Към момента няма хора в опасност, но водните нива остават високи и обстановката продължава да се следи. Това съобщи директорът на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Дарин Димитров.

„Центърът на Шабла не е наводнен, дерето, което минава южно от центъра е пълно, но се наблюдава. Само 1 къща е наводнена", каза кметът на Шабла Мариян Жечев.

Обилни валежи са паднали в района на Камен бряг и в посока Шабла. В резултат на това дерето, преминаващо през града, е преляло и водата е заляла имоти в ниските части. Причината за усложнената обстановка са изцяло дъждовете.

Дерето е било до голяма степен почистено, но водата от нивите извън града носи суха растителност, стъбла и клони, които могат да се натрупат около мостовите съоръжения и да възпрепятстват оттичането, уточни комисар Димитров.

След заседание на общинския щаб за защита при бедствия са набелязани превантивни мерки заради очакваните нови валежи през нощта. Предвижда се почистването на дерето да продължи с техника, а хората от потенциално застрашените райони да бъдат предупредени и при необходимост да се евакуират.

През нощта е планирано съвместни екипи на пожарната и полицията да извършват обходи и да следят нивата на водата, за да могат да реагират своевременно при евентуална опасност.

Комисар Димитров посочи, че в областта е създадена организация за наблюдение на рисковите места, където водите могат да излязат от коритата си и да залеят дворове и жилища. По информация на оперативния център на пожарната към момента усложнена обстановка има единствено в Шабла.