По-рано днес самолет от Бергамо кацна на летище "Васил Левски" след предупреждение за бомбена заплаха

За нов случай на бомбена заплаха, този път за полет от Дъблин до София, съобщи пред журналисти в Перник транспортният министър Георги Пеев. По-рано днес стана ясно, че такава заплаха е имало и за самолет, летящ от Бергамо до столицата. И двата самолета не са били отклонявани към други летища. Те са били проверени и взривни устройства не са били открити.

"Дълги години съм се занимавал с управление на въздушното движение. Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи. Бих могъл да вляза в детайли, но не смятам, че това е важно, тъй като част от информацията е класифицирана", коментира Пеев.

Според него решението на кое летище ще кацне даден полет, е изцяло на пилота. Ролята на държавата е да осигури безопасно кацане и след това да направи проверка, за да установи дали има взривно устройство или това е просто заплаха. В случая няма никаква опасност, категоричен бе министърът.

"Нашите ръководители на полети и всички други институции, военновъздушни сили, са действали по протокол. Мога да кажа на хората да са спокойни", призова той. И обясни, че не може да каже колко са били пътниците на борда на двата полета. Запитан откъде е дошла информацията за заплахите, той заяви, че няма информация.

"Последният случай беше по доклад на пилота. Пилотът е получил информация по неговите си канали, от авиокомпанията, че има такава заплаха. Докладва на ръководството на въздушното движение и те задействат протокол. Ако е получена от друго място заплахата, се задейства същата процедура – този, който първи е получил тази информация, задейства протокол, който е стандартен, действа се по чек лист. Този чек лист е разработен с голямо внимание и опит през годините, така че хората да действат стандартизирано в тази ситуация", обясни Пеев.

По-рано днес главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов коментира, че бомбени заплахи са подадени към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София. Николов обясни, че сигналите отново са свързани с твърдения за поставени взривни устройства, а по случая с вчерашната заплаха все още се установява конкретният подател. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били на територията на други европейски държави.