Министър Стоянов: Работим усърдно България да бъде регионален хъб за обслужване на "Страйкър"

Работим усърдно България да бъде регионален хъб за обслужване на машините "Страйкър". Това каза пред журналисти във Велико Търново министъра на отбраната Димитър Стоянов. Той лично разгледа и прие първите финално окомплектовани машини в завод "Терем-Ивайло". Министър Стоянов припомни, че със "Страйкър"-и разполагат Северна Македония, и Украйна. Военният министър допълни, че отзивите от страна на партньорите ни за дейностите, извършвани в "Терем-Ивайло", са изключително позитивни. "Надяваме се ритмично да ни се предоставян резервни части и части за окомплектоване, което бе причината за забавянето до сега", каза Стоянов.

"За да подготвим още една бригада, ни трябват поне още 1,4 млрд. долара. Това е сериозна сума, която трябва да бъде заделена в рамките на бюджета, не само на една година, в рамките на 5-6 години, но все пак. Имаме воля и ще намерим решение. Сухопътните ни войски го заслужават. За втората бригада са нужди също около 200 машини", посочи военниият министър.

Той уточни, че по този проект забавянето е с около година, но от тук нататък такова няма да има.

"Вървим по график, плащанията вървят по график, машините се доставят по график, даже върви предсрочно предоставяне на машини. Сега трябваше да получим около 20 машини, а всъщност 30 са тук. Очакваме до края на годината още 3 да дойдат", каза Стоянов.

Към момента боеприпасите се взимат от САЩ, но министърът се надява скоро да можем и сами да ги произвеждаме.

Лятото е имало увеличение на цените на машините "Страйкър", но ново такова не се очаква, стана ясно още от думите на министъра.

По механизма SAFE предстои закупуването на 20 системи за борба с дронове. В момента се водят преговори с испанска компания, а Стоянов очаква до една-две седмици да бъде подписан меморандум за разбирателство.