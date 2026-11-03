Благоустрояват ударно квартал "Стария възел" в Несебър

Николай Димитров: Прилагаме цялостно обновяване на жилищните зони, а не частични инфраструктурни решения

Реализацията на проекта за благоустрояване на междублоковите пространства в квартал „Възела" напредва.

В момента се извършва цялостен ремонт на вътрешнокварталната улична мрежа и се оформя широка зона за паркиране. Изгражда се ново улично осветление, пешеходни зони и затревени и зацветени пространства с места за отдих. Предстои строителството на прилежащата обществена инфраструктура за отдих и спорт. В проекта са заложени също система за контролиран достъп до жилищните зони и съвременна организация на паркирането чрез абонаментен режим.

„Текущото обновяване ще придаде нов облик на един от жилищните райони на Несебър, създавайки функционална, зелена и комфортна среда за неговите жители. Стремим се основните градоустройствени компоненти да бъдат хармонично организирани и взаимно допълващи се", коментира кметът на община Несебър Николай Димитров.

Квартал „Възела" е изграден преди повече от 50 години, като през този период на територията му са извършвани предимно частични инфраструктурни ремонти. С настоящия проект се поставя основата за цялостна промяна на пространствата, съобразена със съвременните изисквания за градска среда и потребностите на жителите.

„В работата си по подобряване на градската среда община Несебър и преди е прилагала подхода на цялостно обновяване на големи жилищни зони. Този модел позволява съответния район да бъде реновиран комплексно, а решенията за уличната мрежа, паркирането, пешеходните пространства, озеленяването и местата за отдих да бъдат планирани като взаимно свързани елементи в по-добре организирана градска среда", допълни Николай Димитров.