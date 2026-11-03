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Обвиниха Йордан, убил кучето Кнопа. Грозят го от 2 до 8 години затвор

Димитър Мартинов
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Убитото куче Кнопа. СИМКА: Фейсбук

От 2 до 8 години затвор грозят Йордан Атанасов, убил с ритник кучето Кнопа вечерта на 1 ноември. Той е обвинен, че е причинил смъртта на животното с ритник на публично място, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Оттам посочиха, че Атанасов е проявил особена жестокост към животното.

Случаят бе заснет на видео и предизвика масово недоволство, както и протест пред дома на мъжа вчера. Той се бе укрил, а от СДВР го задържаха днес. На клипа с убийството е назначена експертиза, а Атанасов е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Разследването по случая продължава. Наблюдаващият прокурор е дал множество указания за действията, които следва да се извършат в хода на досъдебното производство. Изследват се всички факти и обстоятелства, свързани с личността и поведението на обвиняемото лице, като същите ще бъдат взети предвид от наблюдаващия прокурор.

Убитото куче Кнопа. СИМКА: Фейсбук

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