Рухна вековен ясен, обявен за защитен вид в Горна Оряховица

За огромно съжаление е паднало едно от трите вековни дървета, намиращи се в района на ул. "19 февруари". Община Горна Оряховица незабавно е сигнализирала РИОСВ - Велико Търново. На място всеки момент се очаква да пристигне експертен екип, който ще извърши оглед за причините, съобщиха на фейсбук страницата на местната администрация.

Рухналото дърво е от трите защитени вековни дървета от вида полски ясен (Fraxinus angustifolia), разположени в района на ул. „19 февруари. Приблизителната им възраст е 120 години, с височина около 12 метра и обиколка на ствола на най-голямото от тях до 420 см.

Обявени са за защитени през 2022 г. със заповед на тогавашния еко министър Борислав Сандов по предложение на Асоциацията на парковете в България. Около тях бе изградена и декоративна дървена ограда.