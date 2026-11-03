Калин Стоянов: Когато фактите говорят, дори недосегаемият Демерджиев дължи отговори

Когато фактите говорят, дори недосегаемият и институционално защитен Демерджиев дължи отговори! Това заявява депутатът от ДПС Калин Стоянов, цитиран от пресцентъра на ДПС.

"Днес за пореден път ставаме свидетели на точността на поговорката „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!".

Цитирам думите на министъра на МВР Иван Демерджиев от днес: „Не може институциите да бъдат чадър за Пеевски, за Борисов или някой друг". Само забрави да допълни, че всички институции могат да бъдат чадър само и единствено за него", посочва той.

"За институционален чадър говори единственият до момента в историята на МВР действащ министър с повдигнато обвинение за корупционно престъпление, който вероятно заради позицията, която заема в момента, успява да въздейства на когото и както трябва, за да се бави делото, по което е привлечен като обвиняем. Припомням за подписаното от Демерджиев, скандално допълнително споразумение за 82 милиона лева, по обществена поръчка за новите документи за самоличност. Може би точно за такива чадъри има предвид г-н Демерджиев", заявява Стоянов.

"В случая прокуратурата, която той често критикува, е разпънала огромен чадър над него, докато той търси варианти, тихичко, без много шум, използвайки мрежите на Пепи "Еврото" и Мартин "Нотариуса" да намери начин и правилните хора, чрез които да бъде прекратено наказателното производство срещу него", казва още депутатът от ДПС.

"За институционални чадъри говори вътрешният министър, на чието име, на членове на неговото семейство и на свързани с него лица и дружества се водят общо 411 недвижими имота в апетитни и скъпоструващи райони. Въпреки подадените от нас сигнали до различни институции за проверка на начина на придобиване и плащане, огромните разлики между реална и формална цена по документи, начина на смяна на статута от земеделски земи в такива за строителство и изобщо изясняването на цялата схема, свързана с тези имоти, вече повече от три месеца нямаме никакъв отговор от компетентните институции", посочва Стоянов.

"Унизително мълчание на институциите за огромния брой недвижими имоти, свързани с Иван Демерджиев. Ето това може би има предвид той - огромен институционален чадър по отношение на самия него. Това обаче няма да ни попречи през следващите дни официално да попитаме докъде са стигнали проверките за „скромните" 411 имота, свързани с него и семейството му", заявява той.

"Може би, говорейки за институционални чадъри, Демерджиев има предвид и тези, които с негова благословия са разпънати над криминално проявени лица. По моя информация той ги използва като „кошаревски свидетели" в скалъпени дела срещу лица, свързани с ДПС. Свидетели, за които се твърди, че той лично е ангажиран да им решава проблемите в ръководеното от него ведомство, прокуратурата, съдилищата и други институции срещу даване на неверни показания в изфабрикувани досъдебни производства, полицейски и прокурорски преписки, образувани срещу хора от опозицията.

И в края ще завърша с част от друга интересна поговорка, но леко променена:

Когато фактите говорят, дори недосегаемият и институционално защитен Демерджиев дължи отговори!", заявява депутатът от ДПС.