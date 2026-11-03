Велико Търново при код оранжев: Няма опасност от наводнения и преливащи реки

Въпреки обявения оранжев код за обилни валежи във Великотърновска област, нивата на реките остават далеч от критичните прагове, а язовирите разполагат със свободен обем. Това съобщиха от областната администрация, като се позоваха на актуални данни за състоянието на реките и язовирите в региона. Според информацията на компетентните институции към момента няма основания за тревога.

При река Янтра в района на Велико Търново – кв."Чолаковци", текущото ниво е 1,50 метра при критично 6 метра. В участъка при с.Каранци нивото е 1,36 метра при критично 6,50 метра, а при с.Пушево – 0,90 метра при критично 3 метра. Голяма река при Стражица е с ниво 0,78 метра при критично 6 метра, а река Белица при Килифарево – 0,53 метра при критично 3,80 метра.

Няма данни за раазливи на реки извън коритата им.

Язовирите на територията на областта също се намират в нормални граници. Язовир „Йовковци" е запълнен на 86,29% от полезния си обем, като средноденонощният приток е 1,074 кубични метра в секунда, а разходът – 0,772 кубични метра в секунда. Язовир „Александър Стамболийски" е запълнен на 59,27% от полезния си обем при средноденонощен приток от 9,326 кубични метра в секунда и разход от 0,939 кубични метра в секунда. Няма данни за преливане на язовирни стени или критични съоръжения.

Областният управител Марин Богомилов увери, че обстановката е спокойна и под постоянен контрол но призова да не се подценява метеорологичната обстановка. "Процесите се следят денонощно", заяви Марин Богомилов.

Областният управител допълни, че при необходимост институциите са готови за незабавна реакция.