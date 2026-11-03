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Велико Търново при код оранжев: Няма опасност от наводнения и преливащи реки

Дима Максимова

[email protected]

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Вали от дни, но реките и язовирите в региона на Велико Търново имат свободни обеми

Въпреки обявения оранжев код за обилни валежи във Великотърновска област, нивата на реките остават далеч от критичните прагове, а язовирите разполагат със свободен обем. Това съобщиха от областната администрация, като се позоваха на актуални данни за състоянието на реките и язовирите в региона. Според информацията на компетентните институции към момента няма основания за тревога.

При река Янтра в района на Велико Търново – кв."Чолаковци", текущото ниво е 1,50 метра при критично 6 метра. В участъка при с.Каранци нивото е 1,36 метра при критично 6,50 метра, а при с.Пушево – 0,90 метра при критично 3 метра.  Голяма река при Стражица е с ниво 0,78 метра при критично 6 метра, а река Белица при Килифарево – 0,53 метра при критично 3,80 метра.

Няма данни за раазливи на реки извън коритата им.

Язовирите на територията на областта също се намират в нормални граници. Язовир „Йовковци" е запълнен на 86,29% от полезния си обем, като средноденонощният приток е 1,074 кубични метра в секунда, а разходът – 0,772 кубични метра в секунда. Язовир „Александър Стамболийски" е запълнен на 59,27% от полезния си обем при средноденонощен приток от 9,326 кубични метра в секунда и разход от 0,939 кубични метра в секунда. Няма данни за преливане на язовирни стени или критични съоръжения.

Областният управител Марин Богомилов увери, че обстановката е спокойна и под постоянен контрол но призова да не се подценява метеорологичната обстановка. "Процесите се следят денонощно", заяви Марин Богомилов.

Областният управител допълни, че при необходимост институциите са готови за незабавна реакция.

Вали от дни, но реките и язовирите в региона на Велико Търново имат свободни обеми

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