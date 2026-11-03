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Йордан, убил йоркито Кнопа, през април ритнал друго куче и ударил жената, която го разхождала

Димитър Мартинов

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Убитото куче Кнопа. СИМКА: Фейсбук

Удар по жена, разхождала кучето си. Такова разследване има в столичната полиция срещу Йордан Атанасов, задържан за убийството с ритник на йоркширския териер Кнопа, научи "24 часа" от важен човек в МВР.

Случаят е от 22 април тази година и е по сигнал на 37-годишна жена. Тя съобщава, че докато разхождала кучето си до нея спряла кола. От него слязъл агресивен шофьор. Започнал да я обижда, ритнал кучето й в муцуната и дори я ударил. Казусът е докладван на прокуратурата. Вероятно него визира вътрешният министър Иван Демерджиев, когато днес съобщи, че срещу Атанасов има случай, завършил с отказ от образуване на досъдебно производство.

2 дни преди да убие Кнопа пък Атанасов изритал померан. Той отново бил разхождан от жена. Мъжът отишъл до нея, предупредил я да се махне и ритнал животинчето. Разследването по този случай продължава и в момента. Той станал на същото място, на което Атанасов уби Кнопа. 

За убийството на йоркито Атанасов вече е обвинен и го грозят от 2 до 8 години затвор. Мъжът е задържан за до 72 часа и ще му искат постоянен арест.

Убитото куче Кнопа. СИМКА: Фейсбук

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