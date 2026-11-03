Демерджиев: Сметната палата бяга от отговорност и от упражняване на правомощията

Сметната палата бяга от отговорност и от упражняване на правомощията. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти във връзка с подадения от него сигнал за частните полети на Делян Пеевски. Министърът присъства на 15-ия годишен форум на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион. Форумът се провежда днес и утре в София.

Демерджиев посочи, че е получил уведомление, в което Сметната палата не намира основания да упражни правомощията си. Според него то е изпратено почти в последния ден от срока, в който институцията може да разгледа въпроса, преди той да премине в компетенциите на Комисията за противодействие на корупцията.

„Странно е, че не получих решение, а само това уведомление, но то беше категорично ясно", каза министърът и добави, че го е публикувал във вида, в който го е получил.

По думите му последвалото препращане на сигнала към Националната агенция за приходите (НАП) представлява бягство от отговорност, тъй като той вече е сезирал агенцията. „Не може институциите да бъдат чадър за Пеевски, за Борисов или за някой друг", заяви Демерджиев, цитиран от БТА.

Министърът смята, че Сметната палата е трябвало да се произнесе по-рано. Според него, ако това се прави в последния ден от срока, е било по-добре въпросът да бъде оставен за подробно разглеждане от Комисията за противодействие на корупцията.

Демерджиев отправи критики и към политическите сили, подкрепили избора на Димитър Главчев за председател на Сметната палата. По думите му те трябва да носят отговорност за решенията си, вместо сега да отправят искания за действия към други.

В отговор на въпрос за изказване на Главчев за правото, министърът заяви, че има дългогодишна юридическа практика. „Правото е за хора, които имат морал, правото е за хора, които имат чувство за справедливост", каза той.

Вчера Главчев съобщи, че Сметната палата не е установила конфликт на интереси при Пеевски съгласно данните в сигнала на Демерджиев. Той уточни, че решението е прието единодушно и се отнася единствено до липсата на конфликт на интереси, а проверката в публичния регистър продължава. По думите му сигналът е препратен на НАП и Софийската градска прокуратура.