Бомбените сигнали за двата полета от Бергамо и Дъблин са дошли с един имейл

Бомбените сигнали за двата самолета от Бергамо и Дъблин, кацнали в София, са били получени с 1 имейл около 10:35 ч. днес. Това съобщиха от "Гранична полиция" за БТА. При проверките и на двата самолета не бяха открити бомби.

След като бяха получени сигналите, е задействана стандартната процедура. Самолетът от Бергамо е кацнал у нас в 11:10 ч., и при пълната проверка на борда му не е открито взривно устройство. В същия имейл е била получена заплахата и за самолета, идващ от Дъблин. Той е кацнал 2 часа и 20 минути по-късно: в 13:30 ч, а проверката му е свършила в 14:50 ч. И на него не е била открита бомба, обясняват от "Гранична полиция".

"Дълги години съм се занимавал с управление на въздушното движение. Това е процедура, при която се действа по протокол. Задействани са всички протоколи. Бих могъл да вляза в детайли, но не смятам, че това е важно, тъй като част от информацията е класифицирана", заяви по-рано днес в Перник транспортният министър Георги Пеев.

Според него решението на кое летище ще кацне даден полет, е изцяло на пилота. Ролята на държавата е да осигури безопасно кацане и след това да направи проверка, за да установи дали има взривно устройство или това е просто заплаха. В случая няма никаква опасност, категоричен бе министърът.

Сутринта главният секретар на МВР гл. комисар Любомир Николов коментира, че бомбени заплахи са подадени към различни институции, както и към самолет, свързан с летище София. Николов обясни, че сигналите отново са свързани с твърдения за поставени взривни устройства, а по случая с вчерашната заплаха все още се установява конкретният подател. Той припомни, че при предишни подобни случаи са били установени имейл адреси, от които са изпращани съобщенията, като IP адресите са били на територията на други европейски държави.

Днес самолет на „РайънЕър" от Манчестър е кацнал аварийно на летището в Мурсия, в Южна Испания, поради заплаха, като 114 пътници и седем души екипаж са били евакуирани от самолета.

Франсиско Лукас, който е представител на испанското правителство в региона, заяви в "Екс", че след проверка Гражданската гвардия е изключила наличието на взривни вещества в самолета.