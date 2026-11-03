Полиция, пожарна и общини в област Добрич нащрек за очакваните валежи

„Наблюдаваме обстановката във всички общини в област Добрич, тъй като през нощта срещу сряда се очакват валежи. Засега няма проблеми в други общини, освен в Шабла. Надвечер там вече ситуацията е успокоена", каза директорът на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" комисар Дарин Димитров. „Създадена е организация с органите на полицията, на общините за действия при проблемни ситуации", добави комисар Димитров.

В община Балчик обстановката е спокойна, каза кметът Николай Ангелов. „Създадена е организация, за да реагираме, ако се се наложи", добави той. „Плюсът ни е, че градът е под наклон и водата се стича. Във вторник англичанин е закъсал с колата си в дълбока локва около читалище „Васил Левски". Но това място поначало събира вода при валежи. Изтеглен е своевременно", каза още кметът. „Обстановката в община Ген. Тошево е спокойна. Дерето в село Спасово , където падна много дъжд, се оттича нормално.Наблюдаваме ситуацията", каза кметът на общината Валентин Димитров.

Обстановката в област Добрич е спокойна, въпреки падналите високи количества валежи в цялата област, съобщават от областната администрация. По данни на специалистите от Хидрометеорологичната обсерватория в Добрич почвата е вече преовлажнена, продължаващият валеж създава предпоставки за частични разливи по деретата. Такъв е и случаят в град Шабла, където се наложи евакуация на общо 16 души, чиито имоти са в ниската част на морския град. Няма хора, които да са бедстващи или в опасност.

Очакванията на метеоролозите е утре – 4 ноември, валежите да спрат, но за нощните часове се очаква да паднат значителни количества дъжд. Създадена е организация за проследяване на обстановката. Служители от Областна дирекция на МВР, регионалната дирекция на „Пожарна безопасност и защита на населението", както и от общините в областта следят ситуацията в цялата област и са в готовност за реакция, при необходимост.