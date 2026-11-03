Разпитват повторно бившия шеф на болницата в Асеновград за фалшивите ковид сертификати

Д-р Иван Червенков ще трябва да обясни използвали ли са други лекари електронния подпис на осъдената на първа инстанция д-р Ангелина Згуровска

Бившият шеф на болницата в Асеновград д-р Иван Червенков и лекарката от същото здравно заведение д-р Богданова ще бъдат разпитани повторно по делото за издаването на фалшиви ковид сертификати. Подсъдима по него е д-р Ангелина Згуровска, работила в имунизационния кабинет през 2021 г. - в разгара на пандемията. На първа инстанция - в Пловдивския окръжен съд, тя беше призната за виновна в издаването на 27 сертификата на хора, които всъщност не били имунизирани, и получи 1 година условно и глоба от 1000 евро.

Тя категорично отрича вината си и обжалва присъдата пред апелативните магистрати. Адвокатите й се опитват да докажат, че удостоверенията за ваксиниране може да се генерирани в системата от други лекари, които са ползвали електронния подпис на д-р Згуровска. "Когато тя отсъстваше, в кабинета са я замествали д-р Червенков и д-р Богданова. Предполагам, че са работили с електронния подпис на д-р Згуровска, но това са мои съждения", разказа медицинската сестра Йорданка Попова, работила в кабинета за ваксиниране. Колежката й Йорданка Илиева предположи същото, но призна, че няма как да се сигурна кой с какъв подпис е влизал в системата за сертификатите.

Затова и за следващото заседание ще бъдат призовани отново двамата лекари. От РЗИ - Пловдив пък ще бъдат изискани графиците на дежурствата в кабинета.

Делото продължава на15 декември т. г.