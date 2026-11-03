Сигнал за бомба в Съдебната палата в Добрич по време на посещение на ученици

Среща с шестокласници в Съдебната палата в Добрич във вторник беше прекъсната заради постъпил сигнал за поставено в сградата взривно устройство.

Децата, заедно с всички служители и граждани, бяха незабавно изведени от сградата. Така на практика в Деня на отворените врати шестокласниците научиха и как бързо и без паника трябва се реагира в подобни ситуации. В Районния съд в Добрич бе проведен Ден на отворените врати под наслов „Открито за съдебната власт". Гости на съда бяха шестокласници от частното основно училище „Мария Монтесори" и гимназисти от частното езиково училище „Леонардо да Винчи".

След извършена проверка работата в Съдебната палата бе възобновена.

В следобедните часове Районният съд посрещна ученици от девети до дванадесети клас в училище „Леонардо да Винчи". За тях бе организирана среща на тема „Медиацията – изкуството да питаш ЗАЩО?". Гостите разговаряха с адвоката и медиатор Ивайла Стефанова и се включиха в симулация на конфликтна ситуация, разрешена с помощта на медиатор. За гимназистите бе организиран и информационен тур в сградата на съда.