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За ден 16 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 3 - за наркотици

Богомила Костадинова
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В рамките на изминалия ден са установени общо 16 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 6 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 3, 6 са отказалите тестване, съобщиха от МВР. 

14 740 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16 246 водачи и пътници. Съставени са 4001 фиша и 346 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

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