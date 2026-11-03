"Прогресивна България": Нито ще пипаме втория пенсионен стълб, нито парното ще скача

„Явно някои хора не са разбрали, че изборите свършиха, че фабриката за фалшиви новини трябва да спре. С дезинформацията трябва да се престане. Визирам дезинформацията, която се развихри – че имало планове част от вноската от втория пенсионен стълб да бъде пренасочена към НОИ, което беше определено като квазинационализация".

Това коментира на брифинг депутатът от "Прогресивна България" и председател на бюджетната комисия Константин Проданов, пише Би Ти Ви. Няколко часа по-рано по време на пресконференция на партията репортер на "24 часа" попита Проданов за промените при пенсиите. Той не отрече, а отговори следното: "От вас чувам, нямам представа и не мога да коментирам". По наша информация в бюджета за догодина правителството е предвидило сериозни промени в пенсиите: досегашната осигуровка за втория стълб от 5% ще бъде намалена на 2,5%. Според плановете на управляващите бюджетът ще бъде публикуван в петък. Останалите 2,5% ще отиват в НОИ, където сега постъпват 14,8% от осигурителните вноски за пенсия.

"Такова нещо няма. Не се планира, не е било планирано", каза Проданов и увери, че осигуровките във втория пенсионен стълб ще останат същите.

"По-рано днес ми се наложи да бъда отново в ролята на пожарогасител заради друга фалшива новина, която беше свързана с твърдението, че повишението на цената на газа от КЕВР може да доведе до повишение на цените на отоплението и електроенергията за битовите потребители. Сега се налага да опровергаем и тази лъжа. Отново категорично заявявам: няма такова нещо. Започвам да си мисля, че умишлено се пускат и тиражират тези твърдения, за да се отклони вниманието истинската новина на деня - нашата пресконференция, свързана с представянето на трите одита, които Сметната палата извърши и които засягаха състоянието на публичните финанси на страната и управлението на средствата в АПИ", продължи депутатът.

Вчера Комисията за енергийно и водно регулиране реши със задна дата от 1 ноември газът да поскъпне с 32,52%. Така от 1 ноември природният газ струва 58,43 евро за мегаватчас, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена "Булгаргаз" продава горивото на крайните снабдители и топлофикациите. Председателят на КЕВР увери, че няма да има увеличение на цените на топлото за крайния потребител от 1 януари.

"Призовавам ви да се запознаете със съдържанието на одитите, както и с данните, които бяха представени на пресконференцията. Това е истината, а не тези лъжи, които очевидно се тиражират от политици, търсещи някакъв начин да оправдаят изборния си провал и в момента предлагащи поредните стари манипулации", допълни депутатът.