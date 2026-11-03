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8 сигнала за блъснатото куче Дара са получили в БАБХ - Габрово

Елица Чупарова
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Куче. Снимката е илюстративна СНИМКА: Пиксабей

8 сигнала от граждани и организации са били получени в областната дирекция по безопасност на храните в Габрово. Те са свързани с блъснатото от кола куче Дара, за което "24 часа" писа по-рано днес.

Сигналите са изпратени по електронната поща и чрез дежурния телефон. Всички те са официално заведени в деловодството на дирекцията. В хода на предприетите действия полицейските служители са снели сведения и са прегледали записи от камерите за видеонаблюдение в района. Установено е и изменение в техническата конструкция на автомобила, заради което превозното средство е спряно от движение.

Спрямо водача е започнато административнонаказателно производство. След окомплектоване на всички материали преписката ще бъде изпратена по компетентност на Районната прокуратура. От полицията в Габрово посочват, че през тази година са работили по четири сигнала за посегателства над животни.

Случаят е от 31 октомври, когато около 15:25 часа 42-годишен мъж от Ловеч, управлявайки лек автомобил БМВ по улица „Стара планина" в Севлиево отнема живота на кучето.

"Дара е позната в Севлиево като най-милото куче в града. Беше изключително дружелюбна, любвеобилна и спокойна. Никога не беше наранявала или хапала никого. Беше на около 3 - 4 години", разказва Мериам Стефанова, приятел на кучето.

Съграждани споделят, че Дара е била част от духа на града и много хора се грижели за нея. Въпреки че нямала стопани, градът бил нейният дом.

Дара е третото убито куче, за което "24 часа" пише тази седмица - Лиза беше прегазена във видинското село Горни Лом, а с ритник мъж уби Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада".

Куче. Снимката е илюстративна СНИМКА: Пиксабей

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