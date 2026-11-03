Николай Найденов: В правовата държава престъплението не може да е път към богатство, а корупцията – средство за власт и привилегии

„В правовата държава престъплението не може да бъде път към богатство, а корупцията – средство за придобиване на власт и привилегии. Организираната престъпност и корупцията са проблем на държавността. Когато някой започне да вярва, че незаконно придобитото богатство може да осигури влияние, защита и безнаказаност, тогава под съмнение се поставя не само справедливостта, но и доверието в демократичния модел. Противодействието на организираната престъпност и корупцията е политически приоритет на българското правителство, заложен в настоящата Програма за управление на България“. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на регионален семинар „Укрепване на обезпечаването и конфискацията на имущество като инструмент в борбата с организираната престъпност и корупцията“, организиран от Министерството на правосъдието на Франция, Агенцията за управление и възстановяване на запорирани и конфискувани активи и Посолството на Франция в България. Форумът събра магистрати, разследващи, специалисти от Франция, България, Румъния, Сърбия и Турция. В приветствието си посланикът на Франция Мари Дюмулен благодари на министър Найденов за ангажираността с поставените проблеми.

Правосъдният министър подчерта, че борбата с престъпността не може да се изчерпва само с разкриването на престъпления и наказването на извършителите, а трябва да достига до финансовата основа на престъпната дейност. Целта е да бъдат пресечени финансовите потоци, икономическите зависимости и достъпът до незаконно придобито имущество, за да се отнемат ресурсите, които позволяват на престъпните мрежи да продължават да функционират.

Найденов подчерта значението на изваждането на България от „сивия списък“ на Групата за финансово действие (FATF), което стана на 30 октомври в Париж и е ключово за възстановяването на доверието в способността на българските институции да противодействат ефективно на изпирането на пари и престъпните финансови потоци.

Като свой приоритет министърът открои и правилното и навременно въвеждане в българското законодателство на новата директива на ЕС за възстановяването и конфискацията на активи. Найденов напомни, че в периода (2024-2025 г.) са се сменили четири правителства, като нито едно не е постигнало необходимата реформа в тази област. „За преодоляване на натрупаното забавяне, предприех конкретни действия. През лятото в Министерството на правосъдието разработихме концепция за съответствие на националната правна рамка с изискванията на европейската директива и подготвихме законопроект, основан на възприетия концептуален подход“, каза още той. На 30 октомври бяха стартирани обществени консултации по предложения законодателен подход, така че българските институции да получат реални възможности да проследяват, обезпечават и отнемат престъпните активи.

„Доверието в правовата държава не се изгражда с декларации, а с решителни действия, за да не може незаконно придобитото богатство да бъде превърнато в трайна икономическа и политическа власт“, категоричен бе Николай Найденов.