Иван Ангелов: Парите, които внасяме във втория пенсионен стълб няма да бъдат намалени наполовина

Парите, които внасяме във втория пенсионен стълб няма да бъдат намалени наполовина. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Иван Ангелов в ефира на "Лице в Лице".

По думите му слуховете отправени от опозицията, че парите, които внасяме във втория пенсионен стълб ще бъдат намалени и ще се пренасочват към НОИ са неверни и са опит да тя да се справи със загубата на парламентарните и президентските избори.

Той призна, че в действителност е обсъждана някаква пенсионна реформа, но тя е била по отношение на оптимизиране на процесите, чрез които се се осъществява осигуряването на българските граждани, за да бъде то максимално прозрачно и ефективно.

Също така депутатът обясни, че в проектобюджета на страната за 2027 г. са съхранени социалните плащания, увеличението на пенсиите и е заложено повишаване на заплатите на учителите. Ангелов беше категоричен, че правителството и управляващата партия са спазили ангажиментите си към българските граждани за техните социални плащания.

По отношение на шоковото поскъпване на природния газ в страната Ангелов посочи, че то продължава да бъде с 30% по-евтино от стойността на суровината на световната борса. Според него цената на горивото у нас продължава да бъде по-ниска от средното за света. Въпреки това той посочи, че страната ни няма как да бъде изолирана от международните процеси и цените се определят спрямо тези на борсите.

"Политиката на правителството е да компенсира повишението в цените. Както на всички стана ясно няма да има повишение нито на тока, нито на парното", заяви Ангелов.

Той успокои, че ще има механизми за облекчаване на ефектите от цената на газа за бизнесите, които ще се видят съвсем скоро. Като пример депутатът посочи, че правителството може да се обърне към фондът за сигурност на електроенергийната система.

За финансовото положение на държавата Ангелов каза, че заложеният бюджетен дефицит до края на годината е 5,7%. Депутатът подчерта, че той е бил свален от 7,4% при по-ранни оценки.

Ангелов заяви още, че присъединяването на България към еврозоната е било ненавременно и оспори очакванията, че то няма да доведе до поскъпване. Той твърди, че има ревизии на данните за бюджетния дефицит и че в предходни периоди не са били включени определени плащания, свързани с инфраструктурата и пътищата.