Радина Боршош в „Неперфектните“: Най-тежката ми битка е със себе си (Подкаст)

Красива, талантлива, успяла и обичана. И въпреки всичко - безмилостна към себе си. В новия епизод на „Неперфектните с Мила“ актрисата Радина Боршош прави неочаквано откровени признания за съмненията, които не я напускат дори след аплодисментите, и за вътрешната битка, която понякога е по-тежка от всички външни препятствия.

„Моята вътрешна битка е много по-свирепа от някаква външна намеса“, признава тя пред Мила Иванова.

Радина се връща към времето, когато учителка й казва, че актьорството вероятно не е за нея. Разказва с огромна обич за Стефан Данаилов, който за студентите си е много повече от преподавател, и за болката от загубата му.

Но най-личните признания идват, когато разговорът стига до любовта и майчинството. Как разбираш, че си срещнала мъжа на живота си? Как детето променя представата ти за успех? И може ли жена, която непрекъснато изисква повече от себе си, най-сетне да си позволи да не бъде перфектна?

Един вълнуващ разговор за големите мечти, тихите страхове и любовта, която пренарежда всичко. И за най-трудния урок - да бъдеш по-милостива към самата себе си.

Гледайте Радина Боршош в новия епизод на „Неперфектните с Мила“.